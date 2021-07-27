Катунь24: Гидрометцентр: в Алтайском крае ожидаются сильные грозы

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня, 26 июля 2021 года, сообщает ведомство.

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В регионе ожидаются дожди, местами сильные ливни, град. Кроме того, по прогнозам синоптиков, может усилиться ветер до 17-22 метров в секунду, местами при грозах возможны шквалы до 25 метров в секунду.

Прогноз сохраняется и на 27 июля 2021 года. Помимо этого, с 27 по 30 июля 2021 года в Алтайском крае будет сохраняться высокая пожароопасность четвертого класса горимости, в Тогульском районе – чрезвычайная, пятого класса горимости.

Катунь24