Катунь24: Гаврила Летний: традиции и приметы на 26 июля

26 июля Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила. Этот праздник отмечается трижды в году. Другие даты празднования – 8 апреля (Гавриил Благовест) и 21 ноября (Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила). В эти дни вспоминают многочисленные явления архангела и его исполнение Божественной воли.

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Гавриил входит в число высших Ангелов – бессмертных и бесплотных, которых сотворил Господь раньше человека. Главная цель Архангела – заниматься спасением рода человеческого, возвращать к Творцу отставших от Бога людей. И в ветхозаветные, и в новозаветные времена Гавриил посвящал людей в спасительные знания свыше, рассказывал о главных событиях, произошедших в духовной истории человечества.

Ещё 26 июля почитается память преподобного Стефана Савваита, который был творцом церковных канонов. Родился святой в Палестине в 725 году. Его дядей был Иоанн Дамаскин – великий богослов и творец церковных песнопений. В возрасте десяти лет Стефан поступил в лавру Саввы Освященного и всю жизнь провел в этой обители. Святой обладал даром прозорливости и чудотворения, исцелял больных и изгонял бесов. Скончался в 794 году. О дне своей смерти был заранее извещен Господом.

Традиции и обычаи

Про эту дату в народе говорили:

Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка-рожь поспела, к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает.

Степан-Савваит ржи-матушке к земле клониться велит.

На Гавриила хлеб дозревает – налитые зерном колосья к земле нагибаются.

В страду крестьяне переживали только за то, чтобы из-за дождя работа не стояла. Кроме того, сильные дожди губительны для урожая.

По народному календарю эта дата являлась переломной и считалась серединой лета. В месяцеслове она получила такие названия:

Гавриил;

Гаврилов день;

Гаврила летний;

Степан Савваит;

Степанов день.

Жители сёл и деревень весь день проводили в поле, за уборкой урожая. Переживали, чтобы не начались грозовые дожди, которые опасны на лугах и в полях. Например, от удара молнии может загореться стог сена или хлеб в снопах. Чтобы не начался дождь, люди читали молитвы и прибегали к магическим обрядам. Даже существует поговорка на этот счет: «Не иди дождь там, где жнут, а иди там, где ждут».

Чтобы был добрым сенокос, на Степана шли в поле с краюхой хлеба за пазухой. Эту краюху клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота. Положив хлеб, трижды крестились и читали специальный заговор, чтобы заготовленное впрок сено не сгнило и не сгорело, было душистым и не горчило.

По обычаю, первый сноп жала старшая женщина в семье. Это сноп ещё называли именинным. Его украшали лентами и с песнями несли домой, чтобы поставить в красный угол под иконы. Верили, что именинный сноп целебной силой обладает. Солому из него давали больной скотине, а зерна считались хорошим лекарством для людей и птиц.

Крестьяне 26 июля молились Заступнице Богородице, чтобы она дала больше сил, которые понадобятся во время уборки урожая. По поверью, в этот день Архангел Гавриил сходит на землю в образе золотого света, обходит поля и осматривает наливающиеся колосья.

Приметы и поверья

Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопе хлеб прорастет. Грачи в стаи собрались – скоро осень наступит. Сильный дождь идет – к неурожаю. Темные тучи на небе свидетельствуют о перемене погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро выпадут осадки. Пчёлы с утра на луг отправились – знак, что весь день погода будет солнечной. Если рожь поспела, то можно отправляться в лес и собирать подберёзовики. Если во время дождя утки крякают, то скоро распогодится. Много ржи в полях – урожай малины будет хорошим. Если во время гроз дует западный или северо-западный ветер, то скоро дождь закончится. Рыба хвостом бьет – к хорошей погоде.

Человек, рожденный 26 июля, обладает даром творить чудеса. В качестве талисмана ему следует носить рубин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24