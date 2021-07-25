Катунь24: Губернатор Алтайского края и председатель АКЗС поблагодарили работников торговли за профессионализм и добросовестный труд

24 июля работники торговли отмечают свой профессиональный праздник.

Фото: Правительство Алтайского края

Поздравление в их адрес направили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

«Уважаемые работники торговли!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

Торговая отрасль вносит существенный вклад в экономику региона, его развитие, занимает лидирующие позиции по ряду важнейших показателей, в частности по объему налоговых отчислений в бюджет.

В Алтайском крае торговое обслуживание населения осуществляют почти 14,5 тысячи стационарных торговых объектов, большая часть из них работает в сельской местности.

Сегодня, в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сотрудники торговли продолжают решать важную социальную задачу: обеспечивают население качественными и востребованными продовольственными товарами и предметами первой необходимости. Вы соблюдаете санитарные нормы и находите новые механизмы работы, минимизирующие риск распространения опасного вируса.

Благодарим работников торговли, ветеранов отрасли за профессионализм и добросовестный труд. Желаем вам и вашим близким большого счастья, радости, крепкого здоровья, успехов во всем! С праздником!»