Катунь24: Глава Минпросвещения высказался против дистанционного обучения

С таким предложением Сергей Кравцов выступил в четверг, 22 июля 2021 года, на слушаниях в Общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

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«Я против дистанционного обучения в целом. Но есть определенные факторы, которые надо учитывать. Первое — пандемия. Мы с вами не врачи, и, наверное, нам сложно оценивать влияние. Но мы тоже знаем факты. И дети, к сожалению, болеют, учителя болеют. Наверное, здесь нужно доверять врачам», — сказал министр.

Он также отметил, что дистанционное обучение может быть полезным в тех случаях, когда ребенок болеет или его родители по каким-то причинам уехали из дома. Дистанционные технологии могут позволить подключиться к уроку и не прогуливать школу.

«Наша задача и принципиальная позиция — на первое место поставить не информационные технологии, а образовательный процесс. А информационные технологии — в дополнение образовательного процесса», — цитирует РИА Новости Сергея Кравцова.

Катунь24