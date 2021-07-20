Катунь24: Гордимся нашими: спортсменка из Алтайского края взяла бронзу на Кубке Европы по дзюдо

В соревнованиях в Бухаресте по дзюдо среди кадетов до 18 лет приняли участие больше 400 спортсменов из 29 стран.

Фото: Алтайский спорт

Единственной спортсменкой из Алтайского края, представлявшей Россию, стала Яна Полевод. Девушка занимается в краевом Центре спортивной подготовки, воспитанница Алтайского училища олимпийского резерва. Её тренер — Дмитрий Белин. Спортсменка завоевала бронзовую медаль соревнований.

Золото взяла итальянка Азия Сасси, серебро досталось Луке Мамира из Венгрии. Третье место поделили наша спортсменка и Кинга Чмилевска из Польши.

Катунь24