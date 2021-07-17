Катунь24: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению «Сельское хозяйство»

Сегодня, 16 июля, на заседании комиссии Госсовета, которое прошло в режиме видеоселекторной связи, рассмотрены задачи по реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России.

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению «Сельское хозяйство»

Губернатор Виктор Томенко возглавляет работу комиссии Государственного совета России по направлению «Сельское хозяйство». В декабре 2019 года комиссией была выполнена масштабная задача – подготовлено и проведено заседание Госсовета, на котором был дан анализ проблем в сфере регулирования земельных отношений. Президент страны Владимир Путин дал ряд поручений, в том числе по разработке госпрограммы вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России.

«Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны требует системной работы в сфере земельных отношений. Важнейшими направлениями этой работы являются вопросы эффективного использования сельскохозяйственных угодий, вовлечения в оборот неиспользуемых земель, сохранение и воспроизводство плодородия земель. В настоящее время в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации по итогам Госсовета правительством Российской Федерации разработан пакет законопроектов, предусматривающих совершенствование порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе невостребованных. В настоящее время законопроекты проходят процедуру согласования.

Также во исполнение поручения президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета 14 мая 2021 года утверждена Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», — отметил Виктор Томенко.

Данная программа рассчитана на десять лет, на ее реализацию из федерального бюджета планируется направить более 500 миллиардов рублей. В целом по стране планируется ввести в оборот более 13 миллионов гектаров земель. Предполагается выполнение масштабных работ по мелиорации, в том числе осушение участков, высадка лесозащитных полос, борьба с эрозией и опустыниванием земель, а также выполнение комплекса других мер.

Участие в работе комиссии приняли председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, директора департаментов Минсельхоза России Роман Некрасов и Дмитрий Сорокин, с докладами по рассматриваемой теме выступили руководители органов управления АПК Смоленской, Омской, Волгоградской областей, республик Башкирия и Бурятия.

В ходе выступлений рассмотрены основные параметры государственной программы и раскрыты вопросы увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет введения в оборот неиспользуемой пашни, особое внимание уделено лучшим региональным практикам эффективного вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель.

Катунь24