Катунь24: Губернатор Алтайского края провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края

Собрание провели сегодня, 15 июля 2021 года, в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю.



Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Губернатор Алтайского края провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края

На заседании отметили, что в первой половине года в Алтайском крае произошло более 2 тысяч техногенных пожаров, 1600 из которых в жилом секторе. Для профилактики спасатели совместно с Минсоцзащитой Алтайского края устанавливают пожарные извещатели многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. А также одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. Так, в 2021 году извещатели с GSM-модулем установили в 500 домов, по данным сайта правительства Алтайского края.

В сравнении с 2020 годом количество возгораний уменьшилось на 17,8 %. Благодаря профилактической работе и оснащению домов многодетных семей извещателями гибель детей на пожарах снизилась в 5 раз. До середины 2022 года пожарные извещатели получат еще почти 3000 многодетных семей. На эти цели из бюджета края выделили 6 миллионов рублей.

К тушению пожаров в регионе активно привлекают добровольную пожарную охрану. Она на сегодняшний день насчитывает одну тысячу подразделений по всему краю.

Также продолжается реализация государственной программы Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Финансирование программы в текущем году составило около 600 миллионов рублей.

В январе текущего года Минсвязи РФ подписало приказ об использовании единого номера «112» на территории Алтайского края. В I полугодии операторы регионального Центра обработки вызова Системы-112 приняли более 423 тысяч вызов.

В ходе обсуждения итогов и задач работы Алтайской территориальной подсистемы РС ЧС в 2021 году одним из главных вызовов была названа пандемия коронавирусной инфекции. В режиме видеоселекторной связи Виктор Томенко обратил внимание руководителей всех звеньев территориальной подсистемы на текущую неблагополучную эпидситуацию, необходимость продолжить массовую вакцинацию населения.

«Эпидситуация вновь начала ухудшаться со второго квартала, и мы сегодня, по сути дела, работаем в режиме той же нагрузки и тех же ограничений, которые были на пике ситуации прошлого года. Если сравнивать, то это ориентировочно сентябрь — начало октября 2020 года. Заболеваемость высокая. Но ситуация, конечно, кардинально отличается. Уже сегодня в крае около 300 тысяч человек закончили вакцинацию, получили по две прививки. Еще около 120 тысяч человек сделали первую прививку и ждут, когда подойдет время сделать вторую. Массовая вакцинация идет свои чередом. Несмотря на то, что темпы увеличились в два-три раза по сравнению с весной этого года, тем не менее эту работу надо продолжать, пропагандировать вакцинацию. Это главный способ снизить нагрузку и выйти на нормальный режим работы», — подчеркнул губернатор Алтайского края.

На заседании комиссии были отмечены заслуги ряда сотрудников и ветеранов подразделений МЧС. Указом президента Российской Федерации медалью «За отвагу на пожаре» награжден Камран Назир оглы Мамедов, техник Барнаульского инспекторского отделения центра Государственной инспекции по маломерным судам. За высокие личные показатели в служебной деятельности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден полковник внутренней службы Андрей Нейман, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, и Вадим Фоминых, пожарный 30 пожарно-спасательной части. Почетные звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» присвоены полковнику внутренней службы Ярославу Грабовскому, начальнику 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы и ветерану МЧС России Евгению Терещенко.

Виктор Томенко вручил знак «Заслуженный работник пожарной охраны Алтайского края», почетное звание было утверждено в январе 2021 года. Первым обладателем почетного знака стал Георгий Ивкин, начальник центра.

Катунь24