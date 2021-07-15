Катунь24: Губернатор Алтайского края может провести прямую линию и ответить на вопросы населения

Эта тема сейчас обсуждается в правительстве региона. Однако ни формат мероприятия, ни его дата пока не определены.

Фото: Правительство Алтайского края

Предварительно обсуждается, что прямая линия с губернатором может быть проведена в сентябре, сообщают источники телеканала «Катунь 24» в правительстве Алтайского края.

В настоящее время были предложены следующие организационные варианты: проведение прямой телевизионной трансляции на базе телеканала «Катунь 24», проведение телефонной прямой линии на базе газеты «Алтайская правда». Также обсуждается возможность проведения прямой линии на базе муниципальных СМИ Алтайского края.

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