ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Губернатор Алтайского края может провести прямую линию и ответить на вопросы населения

Горняк22
10 часов Ago

Эта тема сейчас обсуждается в правительстве региона. Однако ни формат мероприятия, ни его дата пока не определены.

Фото: Правительство Алтайского края

Предварительно обсуждается, что прямая линия с губернатором может быть проведена в сентябре, сообщают источники телеканала «Катунь 24» в правительстве Алтайского края.

В настоящее время были предложены следующие организационные варианты: проведение прямой телевизионной трансляции на базе телеканала «Катунь 24», проведение телефонной прямой линии на базе газеты «Алтайская правда». Также обсуждается возможность проведения прямой линии на базе муниципальных СМИ Алтайского края.

Катунь24

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