Катунь24: Голосуем: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина борется за звание лучшего регионального театра

Международная ежегодная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2021» открыла прием заявок.

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина

Зрители могут проголосовать за лучшие спектакли, театры и самые интересные режиссерские и актерские работы. В сентябре те из них, которые наберут больше всего голосов, будут включены в шорт-лист, и в каждой номинации останется по три претендента на награду.

В какой номинации представлен наш театр?

Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина представлен в номинации «Лучший региональный театр».

Как проголосовать?

Сделать свой выбор можно по этой ссылке.

Алтайский краевой театр драмы имени Василия Макаровича Шукшина — ведущий театр в Барнауле и Алтайском крае, один из крупнейших театральных коллективов Западной Сибири.

Театр был организован в 1921 году в Барнауле на основе слияния лучших профессиональных театральных сил Алтайской губернии в труппу первого Государственного театра.

С 1973 года театр драмы работает в новом здании в центре города на площади Сахарова.

В 1991 году Алтайскому краевому театру драмы присвоено имя писателя, кинорежиссёра и актёра Василия Макаровича Шукшина.

Катунь24