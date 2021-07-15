Катунь24: Голосуем: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина борется за звание лучшего регионального театра
Международная ежегодная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала – 2021» открыла прием заявок.
Фото: Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина
Зрители могут проголосовать за лучшие спектакли, театры и самые интересные режиссерские и актерские работы. В сентябре те из них, которые наберут больше всего голосов, будут включены в шорт-лист, и в каждой номинации останется по три претендента на награду.
В какой номинации представлен наш театр?
Алтайский краевой театр драмы имени Шукшина представлен в номинации «Лучший региональный театр».
Как проголосовать?
Сделать свой выбор можно по этой ссылке.
Алтайский краевой театр драмы имени Василия Макаровича Шукшина — ведущий театр в Барнауле и Алтайском крае, один из крупнейших театральных коллективов Западной Сибири.
Театр был организован в 1921 году в Барнауле на основе слияния лучших профессиональных театральных сил Алтайской губернии в труппу первого Государственного театра.
С 1973 года театр драмы работает в новом здании в центре города на площади Сахарова.
В 1991 году Алтайскому краевому театру драмы присвоено имя писателя, кинорежиссёра и актёра Василия Макаровича Шукшина.