Катунь24: Грянет гром: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Прогноз опубликовали в региональном Гидрометцентре.

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Завтра, 12 июля 2021 года, в крае ожидаются дожди, грозы, в предгорьях местами сильные дожди, также возможен град. Столбики термометра в это время будут показывать +13…+18 градусов днём и +23…+29 градусов ночью. Помимо этого, по прогнозам поднимется ветер: северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах местами шквалы до 20 м/с.

Кроме того, в регионе местами продолжает сохраняться высокий уровень пожароопасности – четвертого класса горимости. По прогнозам специалистов, он будет оставаться до 16 июля 2021 года.

Катунь24