ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Град и сильный дождь прогнозируют в Алтайском крае

Горняк22
10 часов Ago

По прогнозам Алтайского ЦГМС, ухудшение погоды в регионе ожидается завтра, 11 июля 2021 года.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 11 июля возможны кратковременные дожди, грозы, по югу местами сильные дожди, град. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы до 20 м/с. Температура воздуха составит +24…+29 гр.

В краевой столице температура +26…+28 гр. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Осадков не ожидается.

Катунь24

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