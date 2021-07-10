Катунь24: Губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с председателем Избирательной комиссии Алтайского края Ириной Акимовой

Темой встречи, состоявшейся сегодня, 9 июля, стала подготовка к выборам депутатов Государственной Думы, краевого Законодательного Собрания, а также муниципальных депутатов. Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края Embedded video for Губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с председателем Избирательной комиссии Алтайского края Ириной Акимовой

«Наша задача – подойти к дате голосования максимально подготовленными, организованными, чтобы всем жителям края, всем, кто является избирателями, дать возможность спокойно, комфортно в соответствии с законодательством выразить свою волю на выборах», — отметил Виктор Томенко.

К решению стоящих перед избирательной системой задач готовы подключиться органы власти, органы местного самоуправления.

По словам Ирины Акимовой, на реализацию полномочий Избирательных комиссий Алтайского края получены средства федерального бюджета, в том числе предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия избирателей и сотрудников избиркомов.

Уже на следующей неделе ожидается активное представление документов для выдвижения и последующей регистрации кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы. Органы местного самоуправления оказывают все необходимое содействие по предоставлению помещений для организации избирательного процесса с учетом всех современных технологических требований, в том числе по организации видеонаблюдения и видеофиксации. В этом году в каждом из 4 округов по выборам депутатов Госдумы будут использоваться автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней — в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Всего в крае насчитывается более 200 КОИБов.

Избирательная кампания по выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания также входит в стадию выдвижения и последующей регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов. Работа организована в крайизбиркоме и в 34 окружных избирательных комиссиях, об участии в выборах оповестили представители 6 политических партий. В оперативном режиме все необходимые данные вносятся в систему «ГАС-Выборы». Началось информирование избирателей на всех информационных ресурсах, большое содействие оказывают печатные средства массовой информации, в том числе муниципальные газеты. Активно используются форматы работы в социальных сетях, где информацию до граждан доводят в доступной и удобной форме.

В настоящее время определены сроки и порядок проведения кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В этом году Залесовская территориальная избирательная комиссия готовится к проведению выборов в недавно образованном муниципальном образовании – Залесовском муниципальном округе.

Отмечалось, что в Алтайском крае порядка 1,8 миллиона избирателей, в этом году будет работать 1771 избирательный участок. Крайизбирком заключил соглашение с Министерством образования Алтайского края по организации голосования на территории образовательных учреждений, где находится около половины всех избирательных участков. Новые участки открыты в Индустриальном районе Барнаула, где за прошедшие годы построено много новых микрорайонов. В связи с увеличением нагрузки на избирательную систему в ЦИК России согласовано решение о создании в Индустриальном районе второй территориальной избирательной комиссии.

В связи с проведением голосования в течение 3 дней будет усилен контроль за процедурой, в том числе организовано онлайн-видеонаблюдение и видеофиксация. Будут использоваться новые формы хранения избирательной документации: в настоящее время продолжается закупка сейфов для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней.

Виктор Томенко уточнил, что при введении новых антиковидных ограничений учтена возможность проведения мероприятий избирательного процесса.

«Когда мы готовили проект указа, обсуждали его, то, конечно, мы брали в расчет ситуацию текущего года. Мы допустили работу целого ряда наших организаций, у которых есть большие помещения, например, театров, кинотеатров, клубных организаций и так далее — с наполняемостью до 50 % от расчетной. В принципе наличие больших залов позволяет проводить конференции, агитационную работу, встречи с избирателями. Мы обсудили с Роспотребнадзором, что в этих организациях уже давно действует хорошо отработанный санитарно-эпидемиологический режим, предполагается соблюдение масочного режима, рассадка и использование средств дезинфекции, проветривание. Ещё раз обращаю внимание наших избирателей: мы подошли к этому вопросу так, чтобы сохранить по максимуму возможность людям принять участие в избирательном процессе», — отметил Виктор Томенко.

Катунь24