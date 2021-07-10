Катунь24: Генерал-полковник Владимир Шаманов сделал парафинирование алтайского сыра

Сегодня с рабочим визитом в Алтайском районе побывал депутат Государственной Думы, председатель комитета по обороне, Герой России, легендарный командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

Владимир Шаманов посетил старейшее предприятие Алтайского района, насчитывающее почти вековую историю, — Алтайский маслосыродельный завод. Руководитель предприятия Ольга Воронкова познакомила гостей с историей завода, рассказала о технологии производства алтайского сыра, а также показала всю линейку продукции, выпускаемой предприятием.

Вместе с работниками предприятия Депутат Государственной Думы поучаствовал в изготовлении ароматного сыра, своими руками выполнил парафинирование сырной головки. Гости предприятия продегустировали настоящие алтайские продукты и особо отметили сыр с добавлением пантов алтайского марала, который производится по новой, недавно разработанной технологии.

Герой России подытожил: «Благодаря таким предприятиям Алтайский край развивается и движется вперед», а также пожелал работникам Алтайского маслосыродельного завода успехов и процветания.

Катунь24