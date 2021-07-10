ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Глава Роспотребнадзора заявила, что в России нет необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения

Горняк22
10 часов Ago

По данным ТАСС, руководитель ведомства Анна Попова подчеркнула, что такой необходимости точно не будет, если все граждане России привьются от коронавируса.

Фото: pixabay.com

«Сегодняшний алгоритм действий вы видите на примере Москвы. Да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, ограничительные меры и интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков того, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры, не наблюдается», – отметила Анна Попова в интервью на телеканале «Россия-1».

Катунь24

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