Катунь24: Глава Роспотребнадзора заявила, что в России нет необходимости вводить локдаун и ужесточать ограничения

По данным ТАСС, руководитель ведомства Анна Попова подчеркнула, что такой необходимости точно не будет, если все граждане России привьются от коронавируса.

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«Сегодняшний алгоритм действий вы видите на примере Москвы. Да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, ограничительные меры и интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков того, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры, не наблюдается», – отметила Анна Попова в интервью на телеканале «Россия-1».