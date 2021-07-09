Катунь24: Главный тренер сборной России по футболу покинул свой пост

Станислав Черчесов расторг контракт с Российским футбольным союзом, сообщает ТАСС.

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«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – отметил президент РФС Александр Дюков.

На чемпионате Европы по футболу, проходящем с 11 июня по 11 июля 2021 года, национальная сборная заняла последнее место в своей группе и не вышла в плей-офф турнира. Сборная России обыграла команду Финляндии со счётом 1:0, но потерпела два поражения – от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Результат команды признал неудовлетворительным министр спорта России Олег Матыцин.

Станислав Черчесов был тренером российский сборной с 2016 года. Под его руководством на чемпионате мира по футболу, проходившем в 2018 году в России, национальная команда дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.

Катунь24