ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Горящие путевки в санаторий «Обь»

Горняк22
18 часов Ago

Люкс по цене двухместного номера! Только с 12 по 28 июля 2021 года.

Фото: Санаторий «Обь»

Номер люкс — осн. место по цене одноместного — 4200 сутки (проживание, питание, лечение, досуговые мероприятия).

Номер люкс — доп. место по цене двухместного номера — 3300 сутки (проживание, питание, лечение, досуговые мероприятия).

* Лечебные путевки не менее 7 дней.

Номер люкс — осн. место по цене одноместного — 3000 сутки (проживание, питание, досуговые мероприятия).

Номер люкс — доп. место по цене двухместного — 2100 сутки (проживание, питание, досуговые мероприятия).

* Есть возможность все лечебные процедуры приобрести по действующему прейскуранту цен.

Тел. для бронирования 8-800-250-45-90.

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san-ob.ru

8 800 250 45 90

WhatsApp +7 983 105-41-54

г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 77.

Катунь24

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