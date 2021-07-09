Катунь24: Горящие путевки в санаторий «Обь»
Люкс по цене двухместного номера! Только с 12 по 28 июля 2021 года.
Фото: Санаторий «Обь»
Номер люкс — осн. место по цене одноместного — 4200 сутки (проживание, питание, лечение, досуговые мероприятия).
Номер люкс — доп. место по цене двухместного номера — 3300 сутки (проживание, питание, лечение, досуговые мероприятия).
* Лечебные путевки не менее 7 дней.
Номер люкс — осн. место по цене одноместного — 3000 сутки (проживание, питание, досуговые мероприятия).
Номер люкс — доп. место по цене двухместного — 2100 сутки (проживание, питание, досуговые мероприятия).
* Есть возможность все лечебные процедуры приобрести по действующему прейскуранту цен.
Тел. для бронирования 8-800-250-45-90.
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san-ob.ru
8 800 250 45 90
WhatsApp +7 983 105-41-54
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 77.