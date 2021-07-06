Катунь24: Губернатор Алтайского края внес изменения в указ по предупреждению распространения коронавируса на территории региона

Соответствующий документ появился на официальном сайте Барнаула 5 июля 2021 года.

Фото: Антон Федотов Embedded video for Губернатор Алтайского края внес изменения в указ по предупреждению распространения коронавируса на территории региона

Согласно указу Виктора Томенко действуют следующие ограничения:

Запрет на территории Алтайского края организациям и гражданам проводить массовые мероприятия, дискотеки, в том числе в ночных клубах; Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут продолжать свою работу при заполняемости не более 50 % от вместимости; Допускается деятельность пляжей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения.

Действие указа вступает в силу с момента официального опубликования.

Ситуация по коронавирусу стремительно ухудшается. Об этом сегодня, 5 июля, на оперативном совещании в правительстве Алтайского края доложил министр здравоохранения Дмитрий Попов, сообщает официальный сайт Барнаула.

«Сегодня эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в 2 раза. В основном рост идет среди взрослых. Также наблюдаем рост больных коронавирусом. В связи со сложившейся ситуацией в крае развернули 3568 коек в ковидных госпиталях, из них 671 койку – за последнюю неделю. Сегодня начала прием пациентов с ковидом ЦРБ Бийска. Также в ближайшие дни планируется открыть ковидные госпитали в Павловской ЦРБ и Горбольнице № 12 Барнаула», — сообщил Дмитрий Попов.

Он также отметил, что за последнее время выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи: за неделю зафиксирован прирост на 38 %. За сутки в Барнауле принимается около 1300 вызовов при норме 700. Для увеличения количества исследований ПЦР подключены все лаборатории региона.

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что введение новых ограничительных мер продиктовано эпидемиологической обстановкой в крае.

«Система здравоохранения у нас испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку. Количество людей, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии огромное – около 500 человек. Ситуацию надо останавливать двумя путями: сейчас по максимуму постараться разорвать цепочки передачи вируса, а это делается как раз через то, что мы массовые мероприятия запрещаем, и проведение вакцинации – это вторая часть. Этому вопросу серьезное внимание надо уделять как с точки зрения готовности системы здравоохранения к этим действиям, так и активности самих жителей края. Это основополагающие вещи, которые сегодня накладывают отпечаток на любые наши планы», — отметил Виктор Томенко.

Катунь24