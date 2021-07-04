Катунь24: Городской пляж на острове Помазкин открыли в Барнауле

Он находится по адресу: Правобережный тракт, 10.

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На территории пляжа проведено обследование и очистка дна водоема, лабораторные исследования питьевой, речной воды и песка с территории пляжа. 1 июля 2021 получены санитарно-эпидемиологические заключения. Кроме того, укомплектован штат спасателей, получено разрешения ГИМС МЧС России по Алтайскому краю на эксплуатацию пляжа.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков. Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Объявления об этом размещены на информационных стендах, уточняется на официальном сайте Барнаула.

На территории городского пляжа обеспечено артезианское водоснабжение и выполнен монтаж пляжного оборудования: установлены душевые кабины, туалеты. Также на территории работают бар и кафе с прохладительными напитками, едой и сладкими угощениями. Заключены договоры с вневедомственной охраной, со специализированными компаниями по вывозу жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, а также с клининговой компанией по санитарной обработке биотуалетов.

Катунь24