Катунь24: Гротеск и жизнь одновременно: в барнаульском театре кукол «Сказка» представили премьеру спектакля не для детей

Последний раз в театре кукол «Сказка» постановки для взрослых выходили в 80-е годы. Нынешняя премьера спектакля особенная: она и в новом здании, и не для детской аудитории.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Гротеск и жизнь одновременно: в барнаульском театре кукол «Сказка» представили премьеру спектакля не для детей

В новом здании Театра кукол «Сказка» состоялась первая премьера . Нетипичный для репертуара спектакль «Паша» готовили приглашённые специалисты. Получилась взрослая постановка о жизни обычного человека в «лихие 90-е».

«Мы безумно счастливы, что в новом здании заложены такие начинки: во-первых, это, конечно, подъёмно-опускная система, которая позволит нам играть ширмовые спектакли, которые долгое время не показывались на нашей площадке. Конечно же, это свет и звук всё оборудование европейского качества. Я хотела взрослую постановку, которая ложилась бы на наш местный менталитет, на наши возможности, чтобы он была небольшого формата, чтобы она была современной, чтобы там было и посмеяться, и было, где поплакать», – рассказала директор Театра кукол «Сказка» Надежда Васильева.

В центре постановки – Паша, парень из 90-х, герой книги пермского автора Павла Селукова. Спектакль построен на его мыслях и переживаниях, и вместе с юмористичным взглядом на быт делает постановку и смешной, и философской.

Куклы и актёры на сцене буквально одно целое. Художник Антон Болкунов соединил абстрактные формы и реальные лица исполнителей. С помощью компьютерной графики им добавили ссадин и морщин. Так действие на сцене становится одновременно гротескной и настоящей.

«Артисты театра – это всё равно интеллигенция. А нам нужны были такие персонажи сакральные. Такие, которые рано утром уже стоят, покачиваясь, у остановок, грязные, этакие обитатели дна. И соответственно, нужно было актёров как-то немножечко подгриммировать в фотошопе, и поэтому я сделал им: затемнил под глазами, испортил кожу, выбил зубы, увеличил где-то черты лица, где-то приуменьшил», – рассказал художник пьесы «Паша», лауреат Национальной театральной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» Антон Болкунов.

Ближайший показ запланирован на осень, сразу после торжественного открытия нового здания театра кукол. Представление состоится 16 сентября и будет носить возрастной ценз 16+.

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