Катунь24: Глава региона Виктор Томенко прошёл вакцинацию от коронавируса

О своём решении губернатор заявил на совещании правительства региона.

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

В конце 2020 года Виктор Томенко переболел коронавирусом. На протяжении долгого времени у него сохранялся высокий уровень антител, однако сейчас врачи порекомендовали сделать прививку. Он поставил первый компонент вакцины «Спутник V».

Глава края отметил, что вакцинация – единственный способ защитить себя, близких и остановить распространение инфекции.

«Примерно миллион сто тысяч человек, жителей Алтайского края (взрослых, старше 18 лет), должны привиться, тогда это будет как раз 60 процентов от того количества взрослых, которое у нас есть всего в крае — миллион восемьсот тысяч человек. Пока что у нас 320 тысяч человек по состоянию на сегодняшнее утро получили прививку, из них 250.. даже 270, по-моему, получили уже по две. Вакцина у нас в запасе есть: более 50 тысяч доз есть в запасе. Надо увеличивать темпы», – подчеркнул Виктор Томенко.

В своем аккаунте в Instagram губернатор отметил, что ощущает «чувство легкости от того, что наконец-то появилась такая возможность».

«Обращаюсь к вам с огромной просьбой. Если вы не болели, если количество антител у вас снижается, если вы переболели коронавирусом более чем полгода назад, то пройдите вакцинацию. Защитите себя и своих близких!» – написал в посте губернатор.

Катунь24