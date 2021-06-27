Катунь24: Готовим вкусно: делимся простыми рецептами ведической кухни
Два рецепта вкусных блюд — таматар панир малай и рис басмати с кешью.
Фото: Катунь 24
Таматар панир малай
Нам понадобится:
- Адыгейский сыр — 150 г
- Помидоры — 3 шт.
- Сметана — 50 г
- Кумин — 1 уп.
- Черный молотый перец
- Свежая петрушка
- Растительное масло — 50 мл
- Соль по вкусу
Адыгейский сыр нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле. Томаты ошпариваем кипятком и снимаем кожуру, режем также кубиком. В отдельной сковороде на сливочном масле нагреваем специи, выкладываем томаты и начинаем тушить. Спустя 10 минут томаты смешиваем с сыром, добавляем сметану и свежую зелень. Через пару минут снимаем с огня. Подаем вместе с рисом басмати.
Рис басмати с кешью
- Рис басмати — 1 стакан
- Сливочное масло — 100 г
- Кешью — 40 г
- Кумин — 1 уп.
- Вода — 2 стакана
- Соль по вкусу
Растопить сливочное масло, нагреть в нем кумин и орехи кешью. Добавить рис и дать ему немного поджариться. После влить кипяток, посолить и довести до кипения. Закрыть крышкой и тушить 15 минут. Рассыпчатый рис готов.
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