Катунь24: Готовим вкусно: делимся простыми рецептами ведической кухни

Два рецепта вкусных блюд — таматар панир малай и рис басмати с кешью.

Фото: Катунь 24

Таматар панир малай

Нам понадобится:

Адыгейский сыр — 150 г

Помидоры — 3 шт.

Сметана — 50 г

Кумин — 1 уп.

Черный молотый перец

Свежая петрушка

Растительное масло — 50 мл

Соль по вкусу

Адыгейский сыр нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле. Томаты ошпариваем кипятком и снимаем кожуру, режем также кубиком. В отдельной сковороде на сливочном масле нагреваем специи, выкладываем томаты и начинаем тушить. Спустя 10 минут томаты смешиваем с сыром, добавляем сметану и свежую зелень. Через пару минут снимаем с огня. Подаем вместе с рисом басмати.

Рис басмати с кешью

Рис басмати — 1 стакан

Сливочное масло — 100 г

Кешью — 40 г

Кумин — 1 уп.

Вода — 2 стакана

Соль по вкусу

Растопить сливочное масло, нагреть в нем кумин и орехи кешью. Добавить рис и дать ему немного поджариться. После влить кипяток, посолить и довести до кипения. Закрыть крышкой и тушить 15 минут. Рассыпчатый рис готов.



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Катунь24