ГОРНЯК22 28.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Готовим вкусно: делимся простыми рецептами ведической кухни

Горняк22
17 часов Ago

Два рецепта вкусных блюд — таматар панир малай и рис басмати с кешью.

Фото: Катунь 24

Таматар панир малай
Нам понадобится:

  • Адыгейский сыр — 150 г
  • Помидоры — 3 шт.
  • Сметана — 50 г
  • Кумин — 1 уп.
  • Черный молотый перец
  • Свежая петрушка
  • Растительное масло — 50 мл
  • Соль по вкусу

Адыгейский сыр нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле. Томаты ошпариваем кипятком и снимаем кожуру, режем также кубиком. В отдельной сковороде на сливочном масле нагреваем специи, выкладываем томаты и начинаем тушить. Спустя 10 минут томаты смешиваем с сыром, добавляем сметану и свежую зелень. Через пару минут снимаем с огня. Подаем вместе с рисом басмати.

Рис басмати с кешью

  • Рис басмати — 1 стакан
  • Сливочное масло — 100 г
  • Кешью — 40 г
  • Кумин — 1 уп.
  • Вода — 2 стакана
  • Соль по вкусу

Растопить сливочное масло, нагреть в нем кумин и орехи кешью. Добавить рис и дать ему немного поджариться. После влить кипяток, посолить и довести до кипения. Закрыть крышкой и тушить 15 минут. Рассыпчатый рис готов.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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