Катунь24: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственных рынках Минсельхоза России
Сегодня, 23 июня, министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственных рынках.
Фото: Правительство Алтайского края
В мероприятии принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В режиме видео-конференц-связи с площадки Сибирского агропарка, где проходит агрофорум «День сибирского поля — 2021», он проинформировал участников совещания об итогах посевной кампании в регионе.
В этом году в крае яровой сев составил 4,5 миллиона гектаров, общая площадь сева будет 5,2 миллиона гектаров. Показатели на уровне прошлого года.
Глава региона сообщил, что в структуре посевных площадей в этом году 3,2 миллиона гектаров занимают зерновые и зернобобовые культуры, 1,3 миллиона гектаров — технические. Он подробно рассказал о стратегически важных культурах с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и края, и страны. Так, посевную площадь гречихи в этом году в крае увеличили на 5 % по сравнению с прошлым, в этом сезоне она занимает 511 тысяч гектаров. Посевы сахарной свеклы составили 23 тысячи гектаров, что полностью соответствует мощностным возможностям перерабатывающего культуру завода в крае. Посевы масличных культур в 2021 году выросли на 140 тысяч гектаров и превысили 1,2 миллиона гектаров.
«В данный момент основной объем работ завершен. В весенний период и в начале лета в Алтайском крае был дефицит осадков. В последние несколько дней пошли дожди, прогноз хороший, надеемся на достойный урожай в этом году», — подчеркнул Виктор Томенко.