Катунь24: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: Больше половины социально ответственных работодателей получают сертификаты доверия не в первый раз

Сегодня, 23 июня, в рамках межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля — 2021» губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фото: Правительство Алтайского края

Участники обсудили вопросы социального партнерства и пути повышения его эффективности в муниципальных образованиях Алтайского края.

Глава Топчихинского района Денис Тренькаев рассказал о состоянии социального партнерства в Топчихинском районе и участии работодателей района в развитии общественной инфраструктуры. Руководитель Рубцовского отделения Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края Сергей Плешкань проинформировал об участии отделения в решении вопросов социально-трудовой сферы Рубцовска.

Председатель координационного совета профсоюзов — представительства Алтайского крайсовпрофа в городе Бийске Маргарита Карпова рассказала о работе координационного совета профсоюзов в сфере регулирования социально-трудовых отношений в организациях Бийска.

Директор компании «Мустанг-Сибирь» Андрей Токарев выступил по вопросу «О социальной ответственности организации как инструменте повышения ее конкурентоспособности».

Виктор Томенко вручил сертификаты «Социально ответственный работодатель» представителям 11 организаций края. Их обладателями стали Алтайское линейное производственное управление магистральных газопроводов — филиал «Газпром трансгаз Томск» (директор Андрей Хмурович); компания «Алтайэнергосбыт» (генеральный директор Валерий Нагорнов); компания «Победа» (директор Максим Букреев, Шелаболихинский район); предприятие «Фармация» (генеральный директор Светлана Мотенкова, Алейск); компания «Брюкке» (генеральный директор Петр Боос, Немецкий национальный район); Алтайская соледобывающая компания (директор Олег Давыдов, Барнаул); компания «Горизонт» (директор Виктор Дафт, Михайловский район); предприятие «Колос-2» (директор Александр Каньшин, Советский район); компания «Яровское» (директор Вячеслав Мозгунов, Алейский район); филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» (заместитель генерального директора — директор филиала Николай Пантелеев); предприятие «Агро-Восточный» (управляющий Евгений Малышев, Усть-Калманский район).

Губернатор края поздравил представителей компаний с присвоением высокого статуса. По его словам, сегодня в региональном реестре состоит 85 представителей реального сектора экономики, отвечающих принятым в крае стандартам социальной ответственности, из 30 муниципальных образований.

«Больше половины тех, кто получил сертификаты доверия, это те, кто получил их не в первый раз. Это значит, что работа на предприятиях поставлена на стабильный высокий уровень. Стабильность — это признак мастерства. Так держать!» — подчеркнул глава региона.

Губернатор пожелал всем участникам заседания успехов в работе и достижения поставленных целей.

Катунь24