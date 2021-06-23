ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Гордимся нашими: бийский инваспортсмен завоевал пять медалей на этапе Кубка мира по плаванию в Берлине

Горняк22
6 часов Ago

В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 51 страны мира.

Фото: Алтайский спорт

Такое количество участников объясняется не только высоким статусом турнира, но и тем, что для многих пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата этот старт был важен для уточнения их принадлежности к тому или иному классу накануне предстоящих Паралимпийских игр в Токио.

Спортсмен краевого центра спортивной подготовки бийчанин Егор Ефросинин завоевал пять медалей, в том числе одно золото, два серебра и две бронзы.

Как отмечает «Алтайский спорт», воспитанник заслуженного тренера России Елены Соколовой стал лучшим на дистанции 100 метров брассом. На 50 метрах баттерфляем и вольным стилем на дистанции вдвое длиннее он взял серебро. Бронзовые медали Егор Ефросинин завоевал на 50 метрах вольным стилем и двухсотметровке комплексным плаванием.

Катунь24

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