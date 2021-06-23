Катунь24: Главный инженер и председатель алтайского кооператива пойдут под суд за смерть четырех человек
В феврале 2021 года они дали указание работникам предприятия убрать снег с крыши зернохранилища. Во время уборки снежная масса рухнула на землю и придавила четырех человек, которые погибли на месте.
Фото: Следком по Алтайскому краю
Инцидент произошел в селе Смазнево Заринского района.
По данным следствия, обвиняемые не обеспечили соответствующих условий труда своим работникам. При этом они знали, что подчиненные выполняют работу, которая не входит в их обязанности, погибшие не имели соответствующей квалификации и не прошли обучение и инструктаж.
Уголовное дело передали в суд, сообщили в региональном Следкоме.
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