ГОРНЯК22 23.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Главный инженер и председатель алтайского кооператива пойдут под суд за смерть четырех человек

Горняк22
6 часов Ago

В феврале 2021 года они дали указание работникам предприятия убрать снег с крыши зернохранилища. Во время уборки снежная масса рухнула на землю и придавила четырех человек, которые погибли на месте.

Фото: Следком по Алтайскому краю

Инцидент произошел в селе Смазнево Заринского района.

По данным следствия, обвиняемые не обеспечили соответствующих условий труда своим работникам. При этом они знали, что подчиненные выполняют работу, которая не входит в их обязанности, погибшие не имели соответствующей квалификации и не прошли обучение и инструктаж.

Уголовное дело передали в суд, сообщили в региональном Следкоме.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: В Алтайском крае 4 человека погибли из-за обвалившегося с крыши снега

Катунь24

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