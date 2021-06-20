Катунь24: Главу одного из алтайских сельсоветов подозревают в присвоении денег

Дело передали для рассмотрения в суд.

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В 2017 году глава одного из сельсоветов Косихинского района оформила фиктивные трудовые отношения с местным жителем, но ему об этом ничего не сообщила. Женщина трудоустроила мужчину на должность водителя и регулярно получала за него зарплату. Также она регулярно предоставляла в бухгалтерию сельсовета финансовые документы, о тратах, которые не соответствовали действительности. В итоге женщина присвоила себе 68 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемая вину признала полностью. Следователи наложили арест на ее средства.

Катунь24