Катунь24: Гроза: о погоде 19 июня в Алтайском крае

Сегодня, 19 июня 2021 года, на большей части кратковременные, местами сильные ливневые дожди, грозы, град.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае на большей части кратковременные, местами сильные ливневые дожди, грозы, град. Ветер северо-западный 9-14м/с, местами порывы 17-22м/с, при грозах шквалистое усиление 25-28м/с. Температура +26…+31 градус, местами по западу +20…+25 градусов.

В Барнауле в конце дня (вечером) кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14м/с, при грозе порывы до 19м/с. Температура +28…+30 градусов.

Катунь24