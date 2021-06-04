Катунь24: Главврач районной больницы в Алтайском крае прокомментировала сокращение штата сотрудников

С января по май из Завьяловской ЦРБ уволились 7 медицинских работников и 16 технических сотрудников.

Фото: Минздрав Алтайского края

По словам главного врача ЦРБ Марины Костромицкой, в больнице проводятся мероприятия по снижению кредиторской задолженности, куда входят в том числе изменения в штатном расписании медучреждения.

Сейчас коллектив ведет контроль за расходованием и списанием ГСМ и продуктов питания, анализирует закупки реагентов для лабораторных исследований, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Чтобы снизить расходы, в больнице перераспределили обязанности между уборщицами служебных помещений. Из-за перераспределения вызовов на отделение скорой медпомощи и снижением нагрузки на водителей ФАПов трех водителей перевели на неполный рабочий день. Остальные шесть водителей работают на полную ставку, заявила главврач.

«Наш коллектив действительно в настоящее время работает над снижением кредиторской задолженности. Мы должны держать больницу на плаву и обеспечивать медицинскую помощь нашим жителям. Но это будет невозможно сделать, если в медорганизациях не будет средств на препараты, расходные материалы, нечем будет заправить машину скорой помощи. С января по май из больницы уволились 7 медицинских работников и 16 технических сотрудников. Большинство из них по причине смены места жительства или ухода на пенсию. Трудоустроено за этот же период 12 человек», — рассказала Марина Костромицкая.

По сравнению с прошлым годом снижения зарплаты у сотрудников не было. Сейчас средняя зарплата врачей составляет 45 тысяч рублей, средних медработников – 23 тысячи, прочих работников – 19 тысяч, отметила главврач.

Катунь24