Катунь24: Главный судебный пристав Алтайского края составил портрет типичного алиментщика

Накануне Дня защиты детей в студии программы «Интервью дня» побывал Дмитрий Лабутин, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Фото: pixabay.com Embedded video for Главный судебный пристав Алтайского края составил портрет типичного алиментщика

Интересы детства в России защищают многие государственные и общественные организации. Среди них и служба судебных приставов, одной из задач которой является взыскание денежных средств на содержание детей.

Главный судебный пристав региона рассказал зрителям телеканала «Катунь 24», что сейчас в производстве находятся около 20 тыс. дел о взыскании алиментов. При этом за 2021 год алтайским судебным приставам уже удалось взыскать с должников 215 млн рублей и направить их на содержание детей.

Для того чтобы сократить количество должников, служба судебных приставов использует ряд мер. Во-первых, это ограничение прав на выезд за пределы РФ. В 2021 году, по словам Дмитрия Лабутина, такая мера позволила взыскать более 4 млн рублей. Более действенная мера – ограничение должников в праве на управление автомобилем – таким путем приставам удалось взыскать в этом году почти 34 млн рублей.

Главный судебный пристав региона напомнил, что в случае неисполнения требования платить алименты должников ждет административная и уголовная ответственность. По итогам 5 месяцев 2021 года почти 1200 должников в Алтайском крае были привлечены к административной ответственности, 559 человек – к уголовной.

Почти 2 тысячи алтайских должников находятся в бегах, их просто не могут найти. 40 человек из них уже имеют статус безвестно отсутствующих. При таком статусе у человека аннулируется паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение и т.д. Взыскатель же алиментов в таком случае имеет возможность получать от государства пособие по потере кормильца.

Не так давно Управление Федеральной службы приставов по Алтайскому краю совместно с Управлением по труду и занятости населения Алтайского края запустили пилотный проект по социализации алиментщиков, не имеющих работы. Два раза в неделю на базе межрайонного отдела по взысканию алиментных платежей в г. Барнауле ведется прием граждан, которые имеют задолженность по алиментам, но не могут найти работу. По итогам за первый квартал 2021 года уже оказана помощь более 200 должникам – их трудоустроили, либо поставили на учет в службу занятости, либо отправили на переобучение.

Дмитрий Лабутин обрисовал портрет типичного алиментщика: это мужчина в возрасте от 34 до 37 лет, имеющий среднее или среднее специальное образование, в 80 % случаев не имеющий постоянной работы.

Чтобы достучаться до души алиментщика, судебные приставы обращаются к взыскателям алиментов и к самим детям с просьбой написать письмо или открытку родителю-должнику. Детские рисунки, открытки и письма приставы доставляют родителям-должникам, что, по словам Дмитрия Лабунина, часто приводит к положительному эффекту.

Катунь24