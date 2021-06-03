Катунь24: Глава алтайского избиркома отчиталась о своих доходах

За 2020 год Ирина Акимова заработала около 5,5 млн рублей.

Фото: Катунь 24

Согласно данным избиркома, это значительно больше, чем в 2019 году. Тогда она задекларировала заработок в размере 4,001 млн рублей.

Представительница избиркома владеет квартирой 44,7 кв. м. К автомобильному парку в составе Lexus и Toyota добавился еще один Lexus. При этом гараж у Ирины Акимовой отсутствует.

Супруг Ирины владеет квартирой площадью 111 кв. м, офисным помещением 71,8 кв. м и двумя парковочными местами 26,8 и 17 квадратов. Кроме того, в семейный бюджет он принес 336,8 тыс. рублей.

Декларацию опубликовал сайт избиркома.

Катунь24