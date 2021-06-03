Катунь24: Газ к участкам россиян будут подводить бесплатно

Депутаты Госдумы единогласно во втором и третьем чтениях приняли закон, позволяющий бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По закону единым оператором газификации станет собственник Единой системы газоснабжения – «Газпром» и его компании.

Там, где компания не присутствует, появится региональный оператор.

Планируется, что догазификация продлится до 2023 года.

Катунь24