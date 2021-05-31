Катунь24: Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников химической промышленности Алтайского края с Днем химика

Этот праздник отмечают в нашей стране ежегодно 30 мая.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Губернатор края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко направили работникам и ветеранам химической промышленности региона поздравление с профессиональным праздником:

«Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша отрасль создает основу для работы многих промышленных предприятий, вносит вклад в развитие науки и обороноспособность страны.

В химической отрасли Алтайского края занято более 11 тысяч специалистов. Несмотря на особые условия работы в пандемию, в 2020 году химпредприятия региона смогли сохранить темпы роста: было выпущено и отгружено продукции почти на 39 миллиардов рублей, а индекс промышленного производства превысил показатели 2019 года. В отрасли и сегодня идет реализация крупных инвестиционных проектов, модернизация оборудования, растет производительность труда. Не может не радовать, что продукция химической промышленности региона востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Предприятия химической отрасли края имеют многолетние трудовые традиции. Большой вклад в обучение новых кадров, в передачу уникального опыта молодым специалистам отрасли вносят ветераны.

В этот праздничный день мы благодарим всех вас за высокий профессионализм, ответственность, нацеленность на результат. Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде!»