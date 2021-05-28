Катунь24: Главу Баевского района Алтайского края отстранили от должности

Андрея Мерца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору. Чиновник вместе с местным жителем хотел обманным путём получить здание овощехранилища.

В Следственном комитете рассказали, что в период с марта 2018 по сентябрь 2019 года обвиняемые решили обманным путём приобрести право собственности на имущество. Глава района поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов, на основании которых в дальнейшем право собственности уже на существующее здание перешло к обвиняемому мужчине.

В результате этих действий Баевскому району был нанесён ущерб в размере 1,2 млн рублей.

Андрей Мерц был избран на должность главы района в ноябре 2017 года.

Катунь24