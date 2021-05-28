Катунь24: Глава Следственного комитета России заинтересовался инцидентом с издевательствами над школьницей в Барнауле

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки в Алтайском крае.

Фото: Следственный комитет

Вопиющий инцидент произошёл 23 мая 2021 года. 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников избила, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Всё происходило в заброшенном здании, а все свои издевательства дети снимали на видео, которое затем отправили матери потерпевшей.

В настоящее время подозреваемая задержана. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Катунь24