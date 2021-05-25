Катунь24: Города и сёла Алтайского края могут получить крупные федеральные награды за лучшие практики в развитии муниципалитетов

Большой приз в несколько миллионов рублей могут получить города и села Алтайского края, участвуя во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Его проводят для городских и муниципальных округов, сельских поселений. В этом году количество лауреатов по каждой категории каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, отмечают в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики. Общее количество победителей достигнет 50.

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Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений установили от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году составит 1 млрд рублей, сообщается на сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.

«Главная цель конкурса – выявить, поощрить, а затем распространить в регионах лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Выделенные номинации ярко отражают наиболее актуальные задачи», — прокомментировал председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства РФ, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик. Бюджетам субъектов, в которых расположены муниципальные образования – победители, предоставят трансферты из федерального бюджета для направления их местным бюджетам на премирование победителей.

В 2020 году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В номинациях определили 30 победителей по двум категориям — городские округа и сельские поселения. Интересные для тиражирования практики муниципалитетов, не вошедших в число призеров, также опубликовали в сборнике.

Отметим, что от Алтайского края в 2020 на федеральный этап поступило 24 заявки в 5 номинациях:

«Муниципальная экономическая политика…» — от г. Алейска, г. Барнаула, г. Заринска, г. Камня-на-Оби, Урюпинского сельсовета Алейского района;

«Градостроительная политика…» — от г. Новоалтайска, Дружбинского сельсовета Алейского района, Леньковского сельсовета Благовещенского района, Родинского сельсовета Родинского района, Новотроицкого, Новоперуновского, Ларичихинского сельсоветов и Тальменского поссовета Тальменского района ;

«Умный город» — от г. Бийска;

«Обеспечение обратной связи…» — от г. Барнаула, Гилёвского сельсовета Завьяловского района и Фрунзенского сельсовета Алейского района;

«Укрепление мира и согласия…» — от г. Барнаула, Большепанюшевского сельсовета Алейского района, Подсосновского сельсовета Немецкого национального района, Антоньевского сельсовета Петропавловского района, Зайцевского сельсовета Тальменского района и Шипуновского сельсовета Шипуновского района.

Катунь24