Катунь24: Фотограф из Новосибирска снял на Алтае хромосферу Солнца

Это внешняя оболочка звёзд толщиной около 10 000 км, которая окружает фотосферу. Непосредственно её люди и могут рассмотреть в телескопы.

Фото: instagram.com/nsk365

Снимки сделал новосибирский фотограф Алексей Поляков. Он наблюдал за звездой из села Акташ Республики Алтай. Свои работы фотограф опубликовал на страничке в Instagram.

Фотографии звезды автор, по его словам, сделал за 15 минут. Он рассказал «КП-Новосибирск», что на отдыхе в Горном Алтае тестировал новый телескоп, через который можно наблюдать именно Солнце. Снимок звезды он сделал примерно в 12 часов дня.

Фотограф также рассказал, что с помощью этого телескопа можно снимать и видео. Лучше всего это делать во время вспышек: так хорошо виден выброс плазмы.

Ранее, в мае 2021 года, Алексей Поляков сделал потрясающие снимки туманностей в созвездии Стрельца в Кош-Агачском районе Республики Алтай.



View this post on Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24