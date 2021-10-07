Катунь24: Фекла Заревница: традиции и приметы на 7 октября

В этот день Православная церковь почитает память первомученицы Фёклы, последовательницы апостола Павла, которая перетерпела много страданий за свою святость и чистоту девичью. В возрасте 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.

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Христианская вера помогла Фёкле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, посягавших на её девство (святая отличалась прекрасной внешностью). Её пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Фёклу не растерзали дикие звери, а лишь безропотно лизали ей ноги. Пьяные юноши хотели обесчестить святую деву, но Господь развернул перед ней гору и укрыл её от преследователей в пещере.

Святая равноапостольная Фёкла дожила до 90 лет, исцеляя страждущих духом и плотью, проповедую Истину и многих обращая к вере.

Традиции и обычаи

В народе говорили: «На Фёклу ночи тёмные, а дни лошадиными шагами убывают». Акцент на темноте ночей перед днём Феклы связан с замолотками (началом обмолота хлеба), приуроченными к этому сроку. В помещениях, где сушили снопы, разводили огонь. На ночном фоне яркие всполохи костров и вереница огней (в протапливаемых гумнах и овинах) на окраинах сел и деревень воспринимаются особенно контрастно и даже зловеще.

В старину на протяжении этого дня пели песни и веселились, лишь к полуночи зажигали огонь и начинали молотить. От этих огней святая Фёкла и получила прозвище заревницы.

В следующие дни уже молотили по утрам. Первый овин называли именинником.

Осенью без огня овина не высушить, но огонь развести в овине непросто, требуются определенные знания и умения. Поручалось это ответственное дело опытным мужикам или старикам. Но, несмотря на это, овины на Руси каждую осень горели сплошь и рядом. По причине частых пожаров и прозвали Фёклу «заревница».

Суеверные крестьяне не топили овин до дня Фёклы, да и в этот день разжигали огонь ближе к полуночи. Овин 7 октября был именинник, поэтому он отдыхал. На Фёклу чествовали молотильщиков. В овин тоже приносили горшок каши и пирог, оставляли в углу или возле места, где разжигают огонь.

Народная фантазия наделила овин, ригу и гумно собственным духом – хозяином, которого называли овинник, рижник (ригачник), гуменник.

Овинник в весенне-летний период ведет себя спокойно, а вот осенью, когда приходит время сушить и обмолачивать снопы, начинает проказничать. Перед тем, как протапливать помещения, «хозяина» старались задобрить.

Овинник обычно невидимый, но иногда является в облике человекоподобного существа, облепленного паутиной и мякиной, с глазами, горящими, как у кота. Он умеет гавкать, как собака, хлопать в ладоши и хохотать не хуже лешего. В большие церковные праздники топить овин гуменник не разрешает. Если его ослушаться, то может и пожар случиться.

В день Феклы женщины старались хоть немного попрясть, чтобы в дальнейшем охоту к этому делу иметь. По этой причине святая в народе называется Фёклой-запрядальной.

Ещё 7 октября копали свеклу и последний раз собирали боровики. В этот день принято было свадьбы играть. Считалось, что тогда брак будет крепким и счастливым.

Приметы и поверья

Птицы низко к земле летят – зима будет ранняя и холодная. Много желудей – зима будет мягкой, а следующий год – урожайным. Гром в этот день сулит теплую и бесснежную зиму. Если белка от хвоста к голове линяет, зима будет студеная. Если наоборот, то долгая и слякотная. Если большой урожай рябины, то зимой будет холодно.

Человек, родившийся 7 октября, отличается смелостью, самодостаточностью и большой силой воли. В качестве талисмана ему следует носить яшму и агат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24