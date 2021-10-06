Катунь24: Фото: смешные записи учителей в дневниках
Учитель — работа сложная, напряженная и ответственная до крайности. Именно поэтому учителям тоже нужно время от времени сбрасывать накопившийся груз усталости. Порой это проявляется в творчестве, а в некоторых случаях, холстом для этого «творчества» является дневник ученика. Предлагаем вам смешную подборку нелепых записей учителей в дневниках своих учеников.
Фото: fishki.net
Ты не ты, когда голоден…
Отдыхал…
Главное – быстро среагировать…
Или есть?
Творческая личность…
Почему бы и не поговорить с умным человеком?
Сложная задача у родителей…
Надеемся, что мы смогли вызвать у вас улыбку и ностальгию по школьным временам.
По материалам