ГОРНЯК22 07.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Фото: смешные записи учителей в дневниках

Горняк22
19 часов Ago

Учитель — работа сложная, напряженная и ответственная до крайности. Именно поэтому учителям тоже нужно время от времени сбрасывать накопившийся груз усталости. Порой это проявляется в творчестве, а в некоторых случаях, холстом для этого «творчества» является дневник ученика. Предлагаем вам смешную подборку нелепых записей учителей в дневниках своих учеников.

Фото: fishki.net

Ты не ты, когда голоден…

Фото: смешные записи учителей в дневниках1

Отдыхал…

Фото: смешные записи учителей в дневниках2

Главное – быстро среагировать…

Фото: смешные записи учителей в дневниках3

Или есть?

Фото: смешные записи учителей в дневниках4

Творческая личность…

Фото: смешные записи учителей в дневниках5

Почему бы и не поговорить с умным человеком?

Фото: смешные записи учителей в дневниках6

Фото: смешные записи учителей в дневниках7

Сложная задача у родителей…

Фото: смешные записи учителей в дневниках8

 

Фото: смешные записи учителей в дневниках9

Надеемся, что мы смогли вызвать у вас улыбку и ностальгию по школьным временам. 

По материалам

Катунь24

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