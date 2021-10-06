Катунь24: Фото: смешные записи учителей в дневниках

Учитель — работа сложная, напряженная и ответственная до крайности. Именно поэтому учителям тоже нужно время от времени сбрасывать накопившийся груз усталости. Порой это проявляется в творчестве, а в некоторых случаях, холстом для этого «творчества» является дневник ученика. Предлагаем вам смешную подборку нелепых записей учителей в дневниках своих учеников.

Фото: fishki.net

Ты не ты, когда голоден…

Отдыхал…

Главное – быстро среагировать…

Или есть?

Творческая личность…

Почему бы и не поговорить с умным человеком?

Сложная задача у родителей…

Надеемся, что мы смогли вызвать у вас улыбку и ностальгию по школьным временам.

По материалам

Катунь24