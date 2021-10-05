Катунь24: Фок Ветроградарь: традиции и приметы на 5 октября

5 октября Православная церковь почитает память ветхозаветного пророка Ионы, жившего в VIII веке до Рождества Христова. В состав библии входит «Книга пророка Ионы», в которой содержатся пророчества о страданиях Спасителя, о судьбах израильского народа, запустении Иерусалима и конце света.

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Немалой популярностью и известностью пользовался рассказ о том, как Иона был послан Господом к жителям столицы Ассирии (г. Ниневия) с проповедью покаяния. Но пророк отклонился от этого поручения и пошел в другую сторону – в Иоппию, где сел на корабль и отправился в Испанию. В этот момент на море поднялась страшная буря. Корабельщики, которые были язычниками, начали молиться своим богам, прося их о помощи, но у них ничего не получилось. Тогда они кинули жребий, чтобы узнать, кто стал причиной бедствия. Пал жребий на Иону, который признался, что буря случилась из-за того, что он ослушался и не выполнил Божий наказ.

Корабельщики бросили пророка в море и буря сразу утихла. Иона же был проглочен китом, в чреве которого он находился трое суток. Все это время пророк взывал к Богу. Господь внял его мольбам и приказал морскому млекопитающему извергнуть Иону на сушу.

Также в этот день чтут память Ионы Яшезерского – местночтимого святого, жившего в России, во времена правления Ивана Грозного (1530-1584). Иона был монахом Русской церкви и учеником преподобного Александра Свирского, основал Ионо-Яшезерский монастыря. Умер преподобный в конце XVI века. По преданию, о времени своей кончины он знал заранее, поэтому удалился в пещеру, где провел последние дни своей жизни.

О святых Фоке Синопском и Фоке Вертоградаре простые люди знали немного. Только священник или начитанный человек мог рассказать о том, что мученик Фока был епископом в городе Синопе. Он мог исцелять недуги и изгонять бесов. Во время гонений на христиан при императоре Траяне (98-117) святой был подвергнут жестоким мучениям и в 117 году казнен. О том, где сейчас находятся мощи священномученика неизвестно.

По преданию, Господь оповестил святого Фоку о мученическом конце. В видении он послал ему голубя, держащего в клюве венок из цветов. Птица возложила на голову священномученика венок, сказав человеческим голосом: «Чаша твоя наполнена, пришло время её испить».

Святой мученик Фока Вертоградарь (садовник) получил своё прозвище за то, что держал огород или сад (вертоград), плоды которого щедро раздавал людям. Жил он в XVI веке в Синопии. Однажды к нему пришли язычники, которых направил правитель, чтобы убить святого. Встретил их Фока со всем радушием, накрыл для них стол и пока они пировали, приготовил себе гроб и могилу. Утром он упросил посланцев исполнить порученное им дело и сам преклонил голову под меч. Погребен Фока был в могиле, приготовленной им самим. Место его захоронения прославилось чудесами. Впоследствии на нём возвели церковь.

Фока Вертоградарь особенно почитался мореплавателями. Он часто приходил им на помощь – то сам поднимал паруса, то будил, когда на море начиналось волнение. Нередко корабли называли в честь святого Фока, а за трапезой моряки часть еды и питья всегда оставляли святому покровителю.

Традиции и обычаи

В народном календаре этот день посвящен осине. В народе говорил: «На Фоку одна ягода – горькая рябина, и одно дерево – горькая осина». Осину считали «пагубным деревом», принимающим печаль и защищающим от нечистой силы. В деревнях существовал следующий обычай: чтобы на избу и скот нечисть не позарилась, по углам двора ставили осиновые колья. К столбу, на котором крепились ворота, тоже осиновый кол привязывали.

Люди, больные лихорадкой, если сил хватало, шли в лес, находили там осину и кланялись ей со словами: «Осина, осина, забери мою трясину, дай мне леготу». После чего дерево перевязывали своим поясом.

Существует поверье, что убитую змею нужно обязательно повесить на осине, «а то змея оживет и по людскому следу найдет того, кто её убил, и укусит».

К этому времени заканчивали уборку редьки. Регулярное употребление этого овоща позволяет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, устранить дисбактериоз. Ещё редьку применяли для очищения сосудов, при лечении кашля, бронхитов и болезней сердечно-сосудистой системы. Редьковым соком, смешанным с медом и солью, лечили больные суставы, делая на ночь компресс.

Существует и запрет для этого дня – на Иону нельзя есть рыбу. Так верующие люди вспоминали о пребывании пророка в чреве кита.

Приметы и поверья

Если с березы ещё не все листья опали, то снег выпадет поздно. Если на сосне шишек мало, то зима будет теплой. Черемуха и клен оголились – зима не за горами. Рябчик в ельник прилетел – начинается листопад. Если много паутины летает, осень будет теплой, а холода наступят не скоро.

Человек, родившийся 5 октября, умеет ценить красоту. В качестве талисмана ему следует носить аметист.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24