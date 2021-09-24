Катунь24: Федорины вечеринки: традиции и приметы на 24 сентября

24 сентября Православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Подробное житие её приведено в Четьях-Минеях святого Димитрия Ростовского.

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Феодора была знатной молодой женщиной из Александрии. Однажды, прельщенная колдуньей, она поддалась искушению и изменила супругу с парнем, побуждаемым дьяволом. Феодора поверила своднице, которая сказала ей: «Никто не узнает, что ты сделаешь, потому что ночь глубока и тьма покроет всё». Но уже утром Феодора поняла, что ничего нельзя укрыть от Бога. Он видит не только дела, совершенные человеком, но и его помыслы.

Раскаявшись в содеянном и желая искупить свой грех, женщина остригла волосы, надела мужскую одежду и ушла из дома. Феодору приняли в мужской монастырь, где она бралась за любую работу и выполняла различные поручения, даже те, что сопряжены с опасностью (она усмирила большого свирепого крокодила, жившего в озере и пожиравшего людей; наполнила высохший колодец водой; её не тронули дикие животные, когда ночью пришлось добираться до монастыря по пустынной местности и пр.).

Феодора безустанно молилась и до смерти не раскрыла своей тайны, хотя подвергалась клевете и незаслуженному обвинению в совращении молодой женщины, сына которой она воспитывала, приняв на себя роль отца и чужую вину. Преподобная беспрекословно перенесла незаслуженное наказание. За свои благие дела она была прощена Господом и причислена к сонму святых.

Традиции и обычаи

В народном календаре на житие святой Федоры нет и намека. День её памяти был наполнен сугубо мирским содержанием в виде примет и присловий, связанных с погодой.

В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно, поэтому в народе говорили: «Федорины вечерки – третья встреча осени». В южных же регионах подмечали: «На Федору лето кончается, а осень намечается». Однако бабье лето не всегда дотягивало до этого дня. Иногда и до его прихода уже стояла холодная и промозглая погода.

«Федоры – замочи хвосты» – образное название дня, указывающее на то, что к концу сентябрю все чаще идут дожди и становится слякотно.

В году две Федоры – осенняя (24 сентября) и зимняя (12 января), одна – с грязью, другая – с морозом.

Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Отсюда и выражение «Федоры-обдёры»: хлеб, оставшийся на корню, пропадает (обивается, осыпается).

Урожай зерновых к этой дате был собран, крестьяне теперь были озабочены состоянием озими. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов, потому в день её памяти ходили смотреть озимые восходы. Однако по осенним восходам ещё рано судить о будущем урожае.

В этот день устраивались «капустные вечеринки» ‒ к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой потом готовили разнообразные блюда (варили борщ, тушили, делали салат, начинку для пирожков и пр.).

Приметы и поверья

Если пчелы во второй раз летку заводят, то осень будет теплая и продолжительная. Сильные восходы озимых – к хорошему урожаю в следующем году. Пчелы летают – зима поздно наступит. Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета. Грех на Федору вести пустые разговоры. Если у девушки 24 сентября подол испачкается, то её супруг будет выпивохой. Чтобы брак был счастливым, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты. На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопутствовать неудача. Губы тоже лучше не красить, потому что можно заболеть. Врать 2 сентября нельзя, потому как обман все равно раскроется. Посуду разбить – к мелким неприятностям и ссорам с домочадцами. На дороге ничего поднимать нельзя – могут порчу навести.

Человек, родившийся 24 сентября, отличается решительностью и активностью. Он всегда будет находиться в движении и при деле. Ему следует носить аквамарин и оливин.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24