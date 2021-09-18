Катунь24: Фестиваль «Дни туризма на Алтае» впервые пройдёт в Алтайском крае

Гостями праздника могут стать все желающие.

Фото: pixabay.com

Фестиваль пройдёт на территории центра детского отдыха «Детская Империя Туризма» (Алтайский район, п. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, д. 1) с 24 по 26 сентября 2021 года.

Участниками мероприятия смогут стать сотрудники туристских фирм, учреждений и организаций, команды работников системы образования, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, туристский актив городов и районов Алтайского края (кроме команд учащихся общего образования). Посетить фестиваль в качестве гостя может любой желающий, отмечают в ведомстве.

В программу «Дней туризма на Алтае» войдут:

Краевой туристский слет учителей и студенческой молодежи;

Мотомногоборье;

Заезды джип туристов;

Мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе;

Вечера бардовской песни и видеопоказ туристских фильмов.

Для участников фестиваля подготовят скалодром, веревочный парк, бассейн, спортивные площадки, зал с проектором, беседки для проведений занятий, крытая сцена для выступлений. По предварительной заявке возможны активные экскурсии и прохождение трассы Виа-Феррата.

Катунь24