Катунь24: Фестиваль «Дни туризма на Алтае» впервые пройдёт в Алтайском крае
Гостями праздника могут стать все желающие.
Фото: pixabay.com
Фестиваль пройдёт на территории центра детского отдыха «Детская Империя Туризма» (Алтайский район, п. Нижнекаянча, ул. Усть-Уба, д. 1) с 24 по 26 сентября 2021 года.
Участниками мероприятия смогут стать сотрудники туристских фирм, учреждений и организаций, команды работников системы образования, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, туристский актив городов и районов Алтайского края (кроме команд учащихся общего образования). Посетить фестиваль в качестве гостя может любой желающий, отмечают в ведомстве.
В программу «Дней туризма на Алтае» войдут:
- Краевой туристский слет учителей и студенческой молодежи;
- Мотомногоборье;
- Заезды джип туристов;
- Мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе;
- Вечера бардовской песни и видеопоказ туристских фильмов.
Для участников фестиваля подготовят скалодром, веревочный парк, бассейн, спортивные площадки, зал с проектором, беседки для проведений занятий, крытая сцена для выступлений. По предварительной заявке возможны активные экскурсии и прохождение трассы Виа-Феррата.