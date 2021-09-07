Катунь24: Федеральное агентство по делам национальностей России объявляет фотоконкурс

Федеральное агентство по делам национальностей России в период с 5 сентября по 5 октября 2021 года проводит V Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», — сообщает управление по печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В прошлом году участниками фотоконкурса стали более 5 тысяч человек из 74 стран мира, которые прислали 19,6 тысяч работ.

Работы могут присылать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Каждый участник может представить до 5 фотографий (созданных не ранее 2015 года) в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва».

Подробная информация размещена на официальном портале: www.rucivilization.ru.

Катунь24