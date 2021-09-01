Катунь24: Финал национального чемпионата WorldSkills Russia прошёл в Уфе

Представители 77 регионов России померились силами в профессиональном мастерстве. Участники соревновались в 105 компетенциях.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Финал национального чемпионата WorldSkills Russia прошёл в Уфе

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», пожалуй, самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства. В них участвуют студенты средних и высших учебных заведений от 16 до 25 лет, а также школьники до 16 лет. На 1800 конкурсантов в Уфу прибыли около 2 тысяч экспертов, которые следили за ходом соревнований.

Самыми популярными у зрителей стали состязания за звание лучшего фельдшера, специалиста индустрии красоты и геномного инженера, а также соревнования в области робототехники. В них приняли участие юные воспитанники барнаульского «Кванториума 22».

Всего же в команде Алтайского края было 23 человека – 11 конкурсантов, 9 экспертов, 2 сопровождающих и 1 тимлидер. Они познакомились благодаря культуре и промышленности Башкирии.

По итогам чемпионата победителей наградили золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Кроме деловой и соревновательной программ, для участников подготовили множество ярких культурных событий. Эксперты и организаторы чемпионата считают, что финал «Молодых профессионалов-2021» в Уфе может стать самым ярким в истории WorldSkills.

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