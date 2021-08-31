Катунь24: Флор и Лавр: традиции и приметы на 31 августа

31 августа Православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пострадавших во II веке в Иллирике. В народном календаре дата получила названия:

Флор и Лавр лошадник;

Лошадиный праздник;

Досевки.

Фото: vsyamagik.ru

Флор и Лавр были родными братьями. Они с юных лет уверовали во Христа. Братья были хорошими каменщиками, поэтому правитель Иллирика направил их для построения нового языческого храма к правителю соседней области. Полученную за строительство плату братья отдавали бедным и проповедовали им Христа. Они совершали различные чудеса, одним из которых стало исцеления сына язычника, после чего отец и исцеленный сын стали христианами.

В построенном храме, в который ещё не внесли идолов, Флор и Лавр вместе с другими христианами совершали совместную молитву. Потом они уничтожили предназначенных для перенесения в храм идолов.

Участников этих событий схватили и сожгли, а Флора и Лавра отправили обратно в Иллирик. Перед своим правителем братья исповедали себя христианами, после чего их бросили в колодец и засыпали землей. Мощи Флора и Лавра были обретены нетленными. Их перенесли в Константинополь.

Предание гласит, что сразу после обретения мощей святых прекратился падеж скота. Поэтому на Руси святые считались покровителями лошадей. Крестьяне молились Флору и Лавру о здоровье и благополучии этих животных. Иконы святых находились не только в церквах и часовнях, но и в красных углах домов крестьян, а также в конюшнях справа, над яслями.

Традиции и обычаи

В этот день отмечался конский праздник. Лошадей не использовали для работы, давали им отдохнуть. Даже в скачках они не участвовали. Коней в полную сыть кормили.

Крестьяне с утра прикармливали лошадок овсом и свежим сеном, заплетали им гривы пестрыми ленточками. Животных приводили к ближайшим водоёмам, где их купали. Мужчины рядились в нарядные рубахи и вели коней на поводу к реке. Сами же шли рядом по берегу.

После обеда возле церквей приведенных лошадей кропили святой водой. Верили, что это поможет защитить животных ото всякого лиха. Коней выводили на луг, где их чистили и закармливали овсом с ладони. В зимнюю шапку клали серебряную монету, наливали воду и поили из неё животных. Считалось, что это сделает их добрее и покорнее, и они не будут никакого лиха бояться. Потом монету прятали под яслями и закладывали соломой.

В некоторых местах между деревнями устраивали конные соревнования. Хозяйки делали обрядовую выпечку: в форме подковы или в форме двухголовых коней.

Для конепасов и табунщиков готовили специальный «именинный» пирог. Кормили лошадей посоленным яичным хлебцем или ржаной (фроловской) просфорой, которую хозяева несли из церкви за пазухой. Придя домой, её разламывали на несколько частей и по кусочку давали каждой дворовой скотине. Для лошадей выпекали обрядовое печенье «фролы», которое имело форму круглых шариков. Изготавливались его из толокна, реже из пшеничной или ячневой муки. Выпекалось такое печенье в большом количестве. Выпечку давали лошадям, ели сами, угощали гостей.

В степных губерниях с 31 августа начинались «помочи» — всем селом помогали вдовам и сиротам. В народе говорили: «На вдовий двор хоть щепку брось». На таких массовых собраниях косили сено, удобряли поля, сжинали хлеб, обмолачивали снопы, рубили дрова. Каждая из этих работ имела своё название: полотушки, супрядки, потрепушки, назьмы, сеновницы, дровяницы. У зажиточных людей помочи сопровождались угощениями. На дворе для рабочих выставлялись столы с калачами или пирогами, сулейки с вином, кадки с брагой.

В этот день в северных областях обычно начинаются первые заморозки. Крестьяне заканчивали посев озимых. В народе говорили: «Если до Флора не отсеешься, то родятся одни сорняки». Окончание сева отмечали гуляньями и праздничной трапезой.

Приметы и поверья

Воздух прозрачный и свежий – к скорому ненастью. Если день жаркий, а солнце за тучами спряталось, то будет дождь. Если лошадь фыркает и часто ногами перебирает, то погода скоро испортится. Облака низко плывут – к непогоде. Багрово-красная звезда – к ветру и дождю. Чтобы защитить жилище от нечистой силы в этот день во дворе жгли костер из сухой полыни. Чтобы проверить, есть ли порча на ком-то из жильцов дома, утром из полыни плели венок, и крепили его над входной дверью. Если до вечера венок упадет, то на хозяев дома наведена порча. В этот день на лошадях работать нельзя, чтобы падежа не было. Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.

Человек, родившийся 31 августа, знает толк в лошадях. В качестве талисмана ему подходит коралл.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24