Катунь24: Фотя Поветенный: традиции и приметы на 25 августа

25 августа православная церковь почитает память мучеников Аникиты и Фотия (его племянника), которые были родом из Никомидии. Аникита был военным сановником. Он обличал императора Диоклитиана, установившего для устрашения христиан орудие казни на городской площади. Разгневанный император приказал мучить святого, а потом бросить диким зверям на съедение, но выпущенный лев не кинулся на мученика, а, наоборот, стал к нему ластиться.

Фото: vsyamagik.ru

Внезапно началось сильное землетрясение, из-за чего погибло много язычников. Палач, который хотел отсечь голову святому, упал без чувств. Аникиту стали колесовать и обжигать огнем, но огонь погас, а колесо остановилось. Мученика бросили в кипящее олово, но оно тут же остыло.

Фотий приветствовал своего дядю и сказал императору, что языческие боги – ничто. Меч, который был занесен над головой Фотия, поразил самого палача. Проповедников бросили в темницу. Диоклетиан уговаривал их поклониться языческим богам, но они отказались. Святых за ноги привязали к диким коням, но мученики, волочимые по земле, остались невредимыми. Тогда разгневанный император велел разжечь огромную печь, в которую бросили святых. Вместе с мучениками в печь вошли многие христиане, воодушевленные их подвигами. Все они погибли с молитвой на устах. Тела Фотия и Аникиты не пострадали от огня. Многие из язычников, присутствовавшие при этом, уверовали во Христа. Произошло это событие в 305 году.

Традиции и обычаи

Существует поверье, что в этот день домовой любит проказничать на поветях – нежилых постройках, расположенных сзади над хлевом. Хозяева окуривали повети ладаном и кропили святой водой. На чердак в этот день старались не ходить, чтобы не потревожить домового.

С 25 августа по 10 сентября возможны первые ранние заморозки. Поэтому из сундуков доставали теплую одежду. Помещения для скота тоже утепляли: конопатили щели, выстилали пол соломой.

Крестьяне занимались посевом озимых, приводили в порядок хозяйственные помещения. Всё оборудование, которое использовали для летних полевых работ, ремонтировали и прятали до следующего года.

К этому дню поспевает черемуха. Из неё готовили варенье, компоты, настойки, начинку для пирога. Употребление этих вкусных и полезных ягод нормализует работу кишечника, улучшает состояние слизистой оболочки желудка, очищает кровь и укрепляет стенки капилляров.

Девушке, желающей поскорее выйти замуж, на Фотия нужно в церковь сходить и помолиться святому, а чтобы во сне узнать, кто будет её супругом, под подушку вечером положить белый носовой платок.

Приметы и поверья

На Фотия с клена опадают первые листья. Ранний иней – к богатому урожаю озимых в следующем году. Дождь – к короткому бабьему лету. Ясная и теплая погода – к хорошему урожаю белых грибов. Много росы – к ясной погоде. Кошка старательно умывается – к теплу. Лягушки громко квакают – к дождю. Крот из норы вышел – к затяжному ненастью.

Человек, родившийся 25 августа, отличается задумчивостью и скрытностью. Ему подходят оливин и черный агат.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24