Катунь24: Футболист из Барнаула Алексей Смертин пробежал 90-километровый марафон Elton Ultra

Это единственный ежегодный ультрамарафон в стране в полупустыне Волгоградской области вблизи озера Эльтон.

Embedded video for Футболист из Барнаула Алексей Смертин пробежал 90-километровый марафон Elton Ultra

Алексей Смертин пришёл к финишу 13-м из более чем 200 участников. Его время составило 8 часов 33 минуты и 5 секунд. Спортсмен отметил, что поначалу было тяжело, но затем он «абстрагировался от тела и смотрел на себя как бы со стороны».

«90 км позади. Это серьезное испытание. Но я рад, что горизонт своих возможностей я оттянул на 48 км, если брать во внимание дистанцию в 42. Длиннее я не бегал. Поэтому 90 — существенная прибавка», — поделился Алексей Смертин, советник РФС.

Отметим, Elton Ultra провели в этом году ультрамарафон в 201 км. 49 участников за целые сутки дважды пробежали по берегу вокруг соленого озера Эльтон.

Катунь24