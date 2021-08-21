Катунь24: Федеральные трассы Алтайского края покрыли защитным слоем

Эта защита поможет продлить срок службы дороги.

Фото: ФКУ Упрдор «Алтай»

Дорожники завершили ремонтировать участки федеральных трасс в регионе: три из них на Чуйском тракте, по одному – на А-322 и А-321.

Р-256 «Чуйский тракт» обновили в Первомайском районе: возле Новоалтайска (км 201 – км 207) и на подъезде к Барнаулу (км 0 – км 11).

Битумно-полимерная эмульсия, вскипая, заполняет поры на глубину до 1 см, образуя мембрану, которая не позволяет осадкам проникать в нижележащие слои асфальтобетонного покрытия.

Такая защита широко применяется на участках с высокой интенсивностью движения.

Также проезд станет более комфортным для автомобилистов за счёт повышения ровности и коэффициента сцепления колёс с покрытием, отмечают на официальном сайте ФКУ Упрдор «Алтай».

Таким же способом отремонтировали участок Чуйского тракта в Красногорском районе (км 415 – км 422) и отрезок А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алейском районе (км 111 – км 116).

На трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан работы прошли в Кулундинском районе (км 363 – км 376). Но здесь применили другой метод – шероховатую поверхностную обработку. Предварительно дорожники устроили выравнивающий слой, а также восстановили обочины с добавлением новых материалов. Разметку на всех пяти участках нанесли из долговечного термопластика.

Катунь24