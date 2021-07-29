Катунь24: Финогеев день: традиции и приметы на 29 июля

29 июля Православная церковь почитает память священномученика Афиногена и десяти его учеников, пострадавших за веру во время гонений в Севастии. Правитель города устроил большой праздник в честь языческих богов и приказал всем севастийским жителям принести жертву идолам. Но большинство горожан были христианами, поэтому они отказались принимать участие в торжестве. Тогда воины получили приказ избивать непокорный народ.

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Позже правитель узнал, что из-за проповеди епископа Афиногена христианство широко распространяется в его городе. Он приказал разыскать старца и привести к нему. Афиноген и десять его учеников жили в небольшом монастыре недалеко от города. Когда воины пришли в монастырь, епископа там не было. Тогда они схватили его учеников, заковали их в цепи и отправили в тюрьму.

Узнав об этом, Афиноген пришел в Севастию и начал укорять судью, что в темнице держат невиновных. Старца схватили и отправили в тюрьму. Приведённые в суд епископ и его ученики исповедали себя христианами и не захотели приносить жертву идолам. После жестоких истязаний учеников обезглавили. Потом начали пытать старца, который со стойкостью перенес все мучения. Единственное, о чём он просил воинов, – казнить его в монастыре. Там он молился Господу и просил прощать грехи тех людей, которые будут поминать его и убиенных учеников. Перед смертью он услышал голос Всевышнего и сам склонил голову под меч.

Традиции и обычаи

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Афиноген;

Финогей;

Финоген;

Финогеев день,

Финогеевы зажинки;

Афиногенов день.

Обычно с этого дня жара постепенно уменьшается. Дни ещё тёплые, но нет изнуряющего зноя, а ночи становятся прохладнее. В народе говорили: «На Финогея птицы замолкают, а ночи холодают».

По поверью, птицы замолкают, грустят и думают о наступающей осени. Хотя ещё жарко, но осенние деньки не за горами и скоро им придется отправляться на зимовку в жаркие страны. Верили, что 29 июля по лесу ходит заря и подбирает птичьи перья, поэтому в лес не ходили, боясь его потревожить. Ещё нельзя было рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.

В некоторых местах Финогеев день считался началом жатвы: «Первый колосок Финогею, последний Илье на бороду» (Ильин день 2 августа). Первый сжатый сноп крестьяне называли именинником. Его украшали лентами, с песнями несли домой и ставили в красный угол под иконы. Соломой с именинного снопа кормили больную скотину, а осенью с него начинали молотьбу. Зерна с первого снопа считались целебными не только для животных и птиц, но и для людей.

Кто из жнецов во время уборки хлеба находил колос с самым большим количеством зёрен, считался счастливчиком. Зёрна из этого колоса хранили до будущего года. Весной их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.

29 июля несколько несжатых колосьев оставляли в поле. По примете, они предназначались в качестве жертвоприношения славянскому богу, поэтому срывать их нельзя, в противном случае в следующем году урожая не будет.

В эти дни практически все жители сёл работали в поле. А вечером собирались, пели песни, рассказывали интересные истории из своей жизни.

Приметы и поверья

Если в этот день густой туман, осенью будет много грибов. Полевые мыши начали посевы есть – к долгой и холодной зиме. Ботва у моркови поникла – к дождю. 29 июля молились Солнцу, чтобы теплая и ясная погода продлилась дольше. Коршуны в небе парят – к жаркой погоде. До обеда на траве роса держится – к зною. Желтые облака на закате – к дождю, который пойдёт утром на следующий день. Хорошим знамением является найти в этот день раздвоенный ржаной колос. Тот, кому посчастливится это сделать, будет жить в роскоши и богатстве до конца своих дней. Дождь на Финогена – дурная примета – хлеб в снопе прорастёт.

Человек, рождённый 29 июля, будет много путешествовать. В качестве талисмана ему подходит бирюза.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24