Катунь24: Фермера из Алтайского края осудят за миллионный ущерб лесному фонду

«Чёрный лесоруб» уничтожил 47 берёз.

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Объём незаконно заготовленной древесины составил 90 м3, сумма ущерба — около 1 миллиона рублей, сообщили в Минприроды края.

На место преступление в Панкрушихинское лесничество приехали сотрудники полиции. Они задержали подозреваемых.

«Черным» лесорубом оказался житель Панкрушихинского района, он же является владельцем сельхозугодий. Фермер решил, что раз березовые колки расположены на его территории, то он имеет право распоряжаться ими по своему усмотрению. Мужчина заключил письменный договор с двумя жителями Баевского района на выпиливание деревьев, объяснив это тем, что березы мешают производству сельхозработ, а также препятствуют вывозу заготовленного сена.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Катунь24