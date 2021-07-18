Катунь24: Фермерам Алтайского края разрешат продавать свою продукцию прямо с грядки

Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает законопроект, который позволит торговать продукцией на собственных участках – с соблюдением определенных условий. Это должно помочь упростить сбыт – а также помочь развитию сельского туризма.

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По закону, на землях сельхозназначения любая посторонняя деятельность, в том числе капитальное строительство, запрещена. Это не позволяет животноводу организовать переработку мяса или молока прямо на месте. Необходимо тратиться на перевозку сырья, а многим проще его сдать. Сказывается это и на итоговой цене. Есть фермеры, которые торгуют прямо на краю пашни или выпасов. Но фактически – они нарушают закон.

Подготовленная инициатива предоставит сельхозпроизводителям возможность наладить дополнительные каналы сбыта. А потребителей обеспечит качественной продукцией от производителей.

Ставить торговые ряды прямо на вспаханном поле, конечно, или на поле цветущих медоносов будет запрещено. А вот установить палатку с продукцией неподалеку – пожалуйста. Мини-магазин можно будет расположить в зданиях и сооружениях, уже входящих в состав фермерского хозяйства.

По замыслу авторов законопроекта, это поддержит бизнес мелких фермеров-производителей. В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в «Известиях», сказано: «в настоящее время у фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов есть потребность в реализации произведенной продукции не на рынках и ярмарках (ввиду их удаленности), а непосредственно на земельных участках, на которых была произведена продукция. Поскольку это позволяет существенно снизить издержки, связанные со сбытом».

Впрочем, эксперты считают: закон, возможно, будет влиять на жизнь разных регионов России по-разному. Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края, говорит: основная сельхозпродукция, которую производят хозяйства региона, прежде всего – зерно и подобные культуры. Из реализуют только крупными партиями. Гораздо меньшую долю на местном рынке занимают овощи, ягода и, например, сыр.

«У нас в крае расстояния между населенными пунктами, особенно крупными, – по 200-300 км. Сколько нужно купить, к примеру, сыра, чтобы он не пропал – 3, 4 килограмма? Сэкономишь 100 рублей – а сколько при этом на топливо потратишь?»

Этот закон сможет успешно работать, считает эксперт, в европейской части России, где поселения и фермерские хозяйства расположены ближе друг к другу и к городам. С ним согласен пчеловод из Краснощековского района Александр Медведев, и он добавляет: закон работать будет и у нас, но – фрагментарно:

«Развиваться в этом направлении будут пригородные территории, где расстояния не имеют решающего значения. А ехать за 270 км специально кто-то вряд ли будет за медом или овощами. Исключение – устоявшиеся туристические направления».

Если торговлю «с огорода» можно будет сделать легальной и более цивилизованной, то возможно появление новых, постоянных гастрономических маршрутов. И это может стать дополнительным стимулом развития сельского туризма.

Сейчас законопроект опубликован для ознакомления и общественного обсуждения. После этого он будет направлен на рассмотрение в Правительство РФ.

Катунь24